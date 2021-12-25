Новогодний гороскоп: для каких знаков зодиака этот день станет волшебным?

Но есть знаки, которым повезет немного больше, а в преддверье грядущего года они окажутся в более удачном положении, чем остальные. К примеру, Козерогу выпал шанс провести наилучший праздник в этом году. В преддверье Нового Года в Козероге встретятся Солнце и Меркурий. Данные планеты повысят способности этого знака зодиака к принятию важных решений.

А вот Солнце будет способствовать поддержанию душевной энергии, Меркурий значительно повысит социальные навыки. Козерогу важно определить для себя, в каком направлении ему нужно направить внутренние резервы в будущем году. Данный знак необыкновенно работящий и иногда расположен к трудоголизму. Самое главное – это определить направление движения, после чего никто не сможет ему помешать в достижении своих целей.

Стрелец также попадет под действие двух планет. Луна значительно повысит эмоциональный фон. Принимая во внимание прирожденную склонность к познаниям, поездкам и волнениям, в грядущем году данные свойства проявятся ярче обычного. В то же время, Стрелец приобретет определенные привилегии от Марса. Как известно, с данной планетой очень тяжело совладать, ведь она способна увеличить несдержанность и провоцировать разнообразные конфликтные ситуации. Но если Вы будете держать свои эмоции под контролем, во время неприятных ситуаций, Марс придаст силы и добавит страсти в и без того темпераментную натуру Стрельца.