Из-за роста цен многие казахстанские компании начали отказываться от новогодних корпоративов. Как сообщает 31 канал, расходы на одного сотрудника в некоторых случаях доходят до 50 тысяч тенге. По данным телеканала, в этом году повышение затрат заставило часть бизнеса пересмотреть планы, однако полностью отказываться от праздничных вечеров готовы не все. При этом, отмечают организаторы, бюджеты на мероприятия все же стараются урезать, передает nur.kz

Как правило, стандартный корпоративный пакет включает горячие блюда и салаты, напитки, услуги ведущего и диджея, фото- и видеосъемку, а также шоу-программу. Итоговая стоимость сильно зависит от региона.

По словам рестораторов, в будние дни цена составляет около 23 тысяч тенге с человека, в выходные — порядка 25 тысяч. При этом подорожание продуктов и закупок напрямую влияет на рост стоимости меню.

Самые высокие расценки зафиксированы в Алматы — от 30 до 50 тысяч тенге, а премиальные форматы могут превышать 100 тысяч. В Астане цены варьируются от 20 до 70 тысяч. В большинстве регионов корпоратив обойдется в 20–40 тысяч тенге, а наиболее доступные предложения отмечены в Семее и Актобе — от 10 тысяч с человека.

Экономисты объясняют ценовую разницу уровнем спроса и сезонным фактором. По словам финансиста Расула Рысмамбетова, рост стоимости корпоративов не связан напрямую с инфляцией, а обусловлен высокой концентрацией мероприятий в декабре и конкуренцией за площадки, ведущих и специалистов.

При этом компании редко экономят на алкоголе и хорошем ведущем. Как отметил шоумен Алмас Калемов, заказчики чаще выбирают рестораны среднего уровня, но приглашают сильного ведущего, отказываясь при этом от танцевальных номеров и дополнительных интерактивов.

Эксперты прогнозируют, что в следующем году новогодние корпоративы подорожают как минимум еще на 10 процентов.

@Автор Самат Каримов

