27 декабря в дилерском центре Haval Kostanay прошёл новогодний праздник для клиентов и их семей. В этот день салон на улице Дощанова, 55, на несколько часов стал местом, где можно было остановиться и почувствовать приближение Нового года.

Для детей подготовили новогоднюю ёлку и развлекательную программу в формате «Лесной сказки». Ребята встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, поучаствовали в играх и, конечно, каждый получил свой сладкий подарок от главного зимнего волшебника. Интересный факт — все сладкие подарки были доставлены на площадку на автомобиле Haval H5, багажник которого без труда вместил более 300 новогодних наборов.

Взрослых гостей ждал тёплый вечер в стиле «Голубого огонька» — музыка, угощения и праздничная атмосфера. Возле новогодней ёлки гости загадывали желания — с надеждой, что в новом году они обязательно сбудутся.

Мероприятие получилось семейным и уютным: с улыбками и живым общением. В Haval Kostanay отмечают, что такие встречи важны не меньше, чем работа с автомобилями — они помогают быть ближе к своим клиентам и создавать ощущение настоящего праздника.

Партнёрский материал

