USD 504.76 EUR 593.8 RUB 6.5

Новогодний праздник в Haval Kostanay: для детей и взрослых

— Сегодня, 09:40
Изображение для новости: Новогодний праздник в Haval Kostanay: для детей и взрослых

27 декабря в дилерском центре Haval Kostanay прошёл новогодний праздник для клиентов и их семей. В этот день салон на улице Дощанова, 55, на несколько часов стал местом, где можно было остановиться и почувствовать приближение Нового года.

Изображение 2 для Новогодний праздник в Haval Kostanay: для детей и взрослых

Для детей подготовили новогоднюю ёлку и развлекательную программу в формате «Лесной сказки». Ребята встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, поучаствовали в играх и, конечно, каждый получил свой сладкий подарок от главного зимнего волшебника. Интересный факт — все сладкие подарки были доставлены на площадку на автомобиле Haval H5, багажник которого без труда вместил более 300 новогодних наборов.

Взрослых гостей ждал тёплый вечер в стиле «Голубого огонька» — музыка, угощения и праздничная атмосфера. Возле новогодней ёлки гости загадывали желания — с надеждой, что в новом году они обязательно сбудутся.

Мероприятие получилось семейным и уютным: с улыбками и живым общением. В Haval Kostanay отмечают, что такие встречи важны не меньше, чем работа с автомобилями — они помогают быть ближе к своим клиентам и создавать ощущение настоящего праздника.

Партнёрский материал



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.