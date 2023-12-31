Новогодняя программа для костанайцев

Все основные действия в новогоднюю ночь пройдут на площади перед областным акиматом. Начнется все в 19:00 со спортивных состязаний, которые продлятся час.

Затем в 20:00 для детей будет организована театрализованная программа у участием сказочных героев. В городском акимате обещают, что для детей будет много сюрпризов. Детская программа продлится до 22.00

«С 10 часов и 11 — концертная программа, развлекательная от ДК «Мирас», тоже с сюрпризами, с конкурсами и так далее. С 23:00 до 00:45 будет небольшой перерыв. У горожан будет возможность встретить новый год в кругу друзей. А в 00:40 мы вновь ждем костанайцев на площади областного акимата», — говорит руководитель отдела культуры и развития языков акимата Костаная Сауле Азимжанова.

С 00:40 и до двух часов ночи на площади будет яркая концертная программа, которую готовит ДК «Мирас». Без пяти час на сцену выйдет аким Костаная с поздравительной речью. А в час ночи будет пятиминутный фейерверк. После — поздравление от деда Мороза и Снегурочки. В 1:30 обещают провести новогодний флешмоб.

«В этом году мы решили не оставить без внимания наших жителей в микрорайонах. У нас есть два филиала нашего дворца культуры Мирас это в жилом массиве Дружба. Там будет программа примерно с 20:00 до 22:00 силами наших коллективов И в Костанай -2 перед зданием первого филиала будет такая же новогодняя программа», — рассказала Сауле Азимжанова.

Что касается автобусного сообщения, то в новогоднюю ночь городские маршруты будут курсировать до 22:00. Возобновится движение в пол первого ночи до 3 часов. Это маршруты 3,10,13 и 18. Утром первого января автобусы выйдут на линию согласно графику.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.