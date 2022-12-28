Новой ипотеки в Казахстане не будет

Новую ипотеку пока не будут запускать в Казахстане.

Необходимость в ней отпала после заявления Нацбанка о продлении программы «7-20-25».

— Поскольку Нацбанк продолжит «7-20-25», то необходимость в создании нового механизма (субсидирование процентной ставки. — Прим. ред.) отпала, — сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, отвечая на вопрос журналиста Atameken Business.

Он добавил, что министерство индустрии и инфраструктурного развития не будет подавать повторную бюджетную заявку в министерство финансов, как планировалось ранее.

Напомним, так называемая новая ипотека — это механизм субсидирования государством части процентной ставки банков второго уровня. Планировалось, что государство возьмёт на себя 7 %, а заёмщики будут платить ипотеку под 12 % годовых. Однако механизм вызвал много споров, критики, да к тому же Минфин отказался выделять на его реализацию деньги.

В то же время обсуждения по продлению льготной ипотеки «7-20-25» велись весь год. Планировалось, что она будет работать до исчерпания выделенных средств, примерно до конца первого квартала 2023 года. Нацбанк не раз категорично заявлял о прекращении дальнейшего финансирования.

Однако 19 декабря вышло постановление о продлении «7-20-25» до 2029 года. Максимальные ежегодные транши не будут превышать 100 млрд тенге.

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