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Новорожденного выбросили из окна поезда

— Сегодня, 16:22
Изображение для новости: Новорожденного выбросили из окна поезда

Фото пресс-службы АО "Пассажирские перевозки"

Женщина родила и выбросила младенца из окна поезда в Казахстане. По данному факту начато расследование, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«По данному факту проводится расследование. В рамках которого будут приняты соответствующие процессуальные решения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Ранее в Сети появилась информация, что инцидент произошел 20 апреля в поезде «Кызылорда – Астана». Тело новорожденного было найдено без признаков жизни.


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