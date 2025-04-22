Женщина родила и выбросила младенца из окна поезда в Казахстане. По данному факту начато расследование, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«По данному факту проводится расследование. В рамках которого будут приняты соответствующие процессуальные решения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Ранее в Сети появилась информация, что инцидент произошел 20 апреля в поезде «Кызылорда – Астана». Тело новорожденного было найдено без признаков жизни.

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