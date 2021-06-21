Новорожденной порезали лицо во время кесарева сечения

Во время кесарева сечения медики полоснули новорожденной скальпелем по лицу. Малышке пришлось наложить 13 швов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lad Bible.

Инцидент произошел в американском Денвере.

Роженица Реазжхана Уильямс рассказала, что изначально планировала рожать естественным путем и ей дали таблетку, чтобы ускорить роды. Однако затем ее срочно отправили в хирургию, где медики провели экстренное кесарево сечение.

Молодая мама была в шоке, когда увидела дочку. Через всю щеку новорожденной проходил глубокий порез.

«Врачи сказали, что наша девочка сделала резкое движение, а ее голова была расположена близко к стенке плаценты, когда проходила операция», — рассказала Реазжхана Уильямс.

Женщина считает, что медики должны понести ответственность за свою халатность.

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