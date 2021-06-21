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Новорожденной порезали лицо во время кесарева сечения

Фото: Fox 31.

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Во время кесарева сечения медики полоснули новорожденной скальпелем по лицу. Малышке пришлось наложить 13 швов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lad Bible.

Инцидент произошел в американском Денвере.

Роженица Реазжхана Уильямс рассказала, что изначально планировала рожать естественным путем и ей дали таблетку, чтобы ускорить роды. Однако затем ее срочно отправили в хирургию, где медики провели экстренное кесарево сечение.

Молодая мама была в шоке, когда увидела дочку. Через всю щеку новорожденной проходил глубокий порез.

«Врачи сказали, что наша девочка сделала резкое движение, а ее голова была расположена близко к стенке плаценты, когда проходила операция», — рассказала Реазжхана Уильямс.

Женщина считает, что медики должны понести ответственность за свою халатность.

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