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Новорожденные получат подарки в честь 30-летия Независимости РК

360tv.ru

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Новорожденным, появишимся на свет 16-18 декабря текущего года, вручат подарки в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает  «Казинформ».

Как сообщили в госкорпорации «Правительство для граждан», новорожденным, появившимся на свет в эти дни, будет доставлен специальный подарочный набор с поздравительным письмом от имени Главы государства. Акция проводится в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и поддержки материнства и детства. «Сегодня мы получим подарочные наборы и начнем раздачу.

Подарки будут также переданы родителям более 300 детей, родившихся в эти дни в городе Нур-Султане», — сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» сотрудник филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Нур-Султану Бахтияр Алиакпаров.

В подарочный набор «Сүйінші» входят памятная монета «Тәуелсіз Қазақстанға 30 жыл», свидетельство о рождении, брошюры с информацией для молодых родителей, различные принадлежности и средства гигиены для новорожденного.

 

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