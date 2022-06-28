Новорожденных продавали в интернете — прокуратура

zakon.kz
По данным надзорного органа, молодые женщины, желавшие отказаться от своих новорожденных детей, предлагали их «приобрести» в нарушение установленного законом порядка, без соответствующего решения уполномоченных органов и суда.
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Прокуратура Алматы выявила сайт, на котором размещались объявления о продаже детей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ведомства.
На сайте также опубликованы массовые объявления людей, которые хотят усыновить детей таким образом.
«Согласно статье 196 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» рождение найденного, брошенного (отказного) ребенка должно быть зарегистрировано по заявлению органов внутренних дел, органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, администрации организации образования или медицинской организации, в которую помещен ребенок, не позднее семи суток со дня обнаружения, отказа или оставления.
В соответствии с пунктом 4 статьи 2 закона «О средствах массовой информации» использование средств массовой информации в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается», — отмечается в сообщении.
Прокурор Алатауского района обратился в суд с заявлением о признании сайта незаконным и прекращении его деятельности на территории Казахстана. Судом заявление надзорного органа удовлетворено.
«При этом материалы направлены в правоохранительные органы для проведения проверки на предмет торговли людьми. За данное уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества», — добавили в ведомстве.
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