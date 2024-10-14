Региональный уполномоченный по правам ребёнка Абайской области Эльзира Жунусова прокомментировала информацию о младенце, которого нашли в мусорном баке в Семее, передает informburo.kz
«Малышка умерла 13 октября в 19.40. Девочка с момента поступления находилась в реанимационном отделение областного перинатального центра области в крайне тяжёлом состоянии. Врачи боролись за жизнь новорождённой девочки. Она получила 80% ожогов тела. В прокуратуре области Абай сообщили, что начато досудебное расследование», – сообщила Жунусова.
Напомним, в Семее в горящем мусорном баке нашли новорождённую девочку в возрасте предположительно одного дня.