Региональный уполномоченный по правам ребёнка Абайской области Эльзира Жунусова прокомментировала информацию о младенце, которого нашли в мусорном баке в Семее, передает informburo.kz

«Малышка умерла 13 октября в 19.40. Девочка с момента поступления находилась в реанимационном отделение областного перинатального центра области в крайне тяжёлом состоянии. Врачи боролись за жизнь новорождённой девочки. Она получила 80% ожогов тела. В прокуратуре области Абай сообщили, что начато досудебное расследование», – сообщила Жунусова.

Напомним, в Семее в горящем мусорном баке нашли новорождённую девочку в возрасте предположительно одного дня.

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