Новорождённую девочку нашли в пакете в Костанае

О происшествии сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Вчера, около 17.00 на пересечении улиц Гоголя и Шаяхметова, на территории рынка «Беркут» 37-летний мужчина обнаружил пакет.

В пакете находился новорожденный ребенок без признаков жизни.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила тело новорожденного ребенка – девочки.

В настоящее время по данному факту начато досудебное производство, предусмотренное статьей 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Полиция обращается к населению с просьбой сообщить известную информацию по данному факту.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

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