Новость для таксистов сообщили в МВД РК

В Казахстане усиливают контроль за деятельностью агрегаторов такси. Об этом на заседании Правительства сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов.
С 2025 года МВД наладило цифровой обмен информацией с сервисами заказа такси. Агрегаторам направили список из 70 тысяч автомобилей с правым рулём, чтобы исключить их регистрацию для пассажирских перевозок.
Также внедряется автоматическая проверка водительских удостоверений. Люди, не имеющие водительских прав, не смогут работать в такси.
Кроме того, планируется разработать механизм контроля за прохождением водителями предрейсового медицинского осмотра, а автомобилями — технического осмотра.
МВД также рассматривает возможность введения балльной системы для водителей. При начислении баллов будут учитывать каждое нарушение и степень его тяжести. Помимо штрафов, за неоднократные или серьёзные нарушения предлагается приостанавливать действие водительского удостоверения сроком на один год.
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