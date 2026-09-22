Новость для таксистов сообщили в МВД РК





В Казахстане усиливают контроль за деятельностью агрегаторов такси. Об этом на заседании Правительства сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов.

С 2025 года МВД наладило цифровой обмен информацией с сервисами заказа такси. Агрегаторам направили список из 70 тысяч автомобилей с правым рулём, чтобы исключить их регистрацию для пассажирских перевозок.

Также внедряется автоматическая проверка водительских удостоверений. Люди, не имеющие водительских прав, не смогут работать в такси.

Кроме того, планируется разработать механизм контроля за прохождением водителями предрейсового медицинского осмотра, а автомобилями — технического осмотра.

МВД также рассматривает возможность введения балльной системы для водителей. При начислении баллов будут учитывать каждое нарушение и степень его тяжести. Помимо штрафов, за неоднократные или серьёзные нарушения предлагается приостанавливать действие водительского удостоверения сроком на один год.

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