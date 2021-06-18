Новость о «смерти пилотов из-за вакцинации» обсуждает Казнет

Пользователи Казнета распространяют новость о том, что уже четыре пилота британской авиакомпании British Airways погибли во время полета. Все они якобы получили вакцину против COVID-19 и именно это стало причиной их смерти. Это неправда, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Stopfake.kz.

В доказательство пользователи приводят скриншот сообщения в Twitter. В нем официальные представители авиакомпании подтверждают смерть сотрудников. Однако это сообщение вырвано из контекста.

На самом деле этот твит являлся ответом на опубликованную одним из пользователей аудиозапись, в которой мужчина рассказывает, что его знакомый — пилот British Airways — якобы сообщил ему, что его привитые коллеги массово умирают в воздухе. И руководство компании ведет срочные кризисные переговоры о запрете на полеты для тех, кто вакцинирован против СOVID-19, пишет издание.

«К сожалению, недавно скончались четыре члена нашего пилотного сообщества. Наши мысли с их семьями и друзьями. Однако в утверждениях в социальных сетях о том, что четыре смерти связаны между собой, нет никакой правды», – сказано в полном ответе British Airways в Twitter.

Официальные причины смерти пилотов не сообщались. Также не упоминалось о том, получали ли они вакцину против COVID-19. Известно, что один из погибших ранее перенес COVID-19 в крайне тяжелой форме и провел в больнице 243 дня, при этом некоторое время находился в коме.

Врачи сообщают, что болезнь серьезно отразилась на состоянии его здоровья и повлияла на многие внутренние органы. О том, что перед смертью пилот вакцинировался, сообщений нет.

В администрации British Airways отрицают какую-либо связь между смертями и тот факт, что компания опасается отправлять привитых пилотов в рейсы.

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) также не подтвердило слухи об экстренных переговорах по поводу запрета на полеты для привитых пилотов.

«Нам не было известно о случаях смерти пилотов British Airways после вакцинации от COVID-19, и запрет на полеты для пилотов после вакцинации не обсуждался с BA или другими авиакомпаниями», – рассказали представители ведомства Reuters, его цитирует в своей статье Stopfake.kz.

Также отмечается, что ни компания, ни другие официальные лица никогда не заявляли о том, что все пилоты погибли в воздухе.

«Таким образом, сообщения о смерти сотрудников British Airways в результате вакцинации – манипуляция. Четверо пилотов компании действительно скончались, однако причины их смерти не озвучивались, так же как и их статусы вакцинации. Известно, что один из погибших перенес СOVID-19 в крайне тяжелой форме», — делают выводы авторы статьи.

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