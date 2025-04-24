Новость о запрете костров и мангалов на участках возмутила дачников. Садоводы узнали, что жечь сухую траву и жарить шашлык на приусадебных участках теперь незаконно. Нарушителям придётся платить, сообщает «31 канал».

В целях пожарной безопасности в МЧС запретили гражданам на участках разводить костры. Два года назад запрет ввели во всех лесопосадках, теперь ограничения действуют и на дачах. По закону, от костра до зданий должно быть минимум 50 метров, сообщает informburo.kz

«Конечно, тут 50 метров нигде не найти. Потихоньку-понемногу жечь-то можно! Тогда надо какие-то мусорные ящики ставить, чтобы люди могли выбрасывать мусор в ящики, потом контейнеровоз вывозил бы», – сказал дачник Александр Юдин.

В департаменте по ЧС Карагандинской области пояснили, что жарить шашлык закон не запрещает при наличии специальных мангалов или угольных грилей, которые должны располагаться в 10 метрах от домиков или теплиц, и в тихую погоду. Костры же действительно запрещено разводить ближе чем в 50 метрах от зданий и сооружений. Таких расстояний на дачах нет.

«При усилении ветра огонь распространяется быстро, и дачники не могут это контролировать. Часто происходит горение дачных домиков. К примеру, на той неделе в Павлодарской области сгорело 370 дачных участков за один день. И это всё из-за таких случаев», – сказал заместитель начальника управления государственного пожарного контроля департамента по ЧС Карагандинской области Курмет Жумекенов.

За две последние недели спасатели региона оштрафовали уже больше десятка дачников за сжигание сухой травы. Штрафы не маленькие – 78 тысяч тенге. Угроза пожаров – это, конечно, серьезно, считает председатель дачного общества Андрей Рожков, но и такие штрафы большая часть дачников платить не в состоянии, особенно пенсионеры.

«Нужно разработать какое-то мероприятие и принять какие-то меры более адекватные. А совсем запретить тоже нельзя. Это моё личное мнение», – отметил председатель потребительского кооператива садоводов «Радуга».

Спасатели предлагают садоводам компромисс: сжигать сухую траву и отходы в железных ёмкостях, желательно закрытых и с трубой. Рядом нужно обязательно ставить ёмкость с водой и, при наличии, огнетушитель.

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