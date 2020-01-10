Новшества в распределении субсидий в животноводстве, по мнению чиновников от сельского хозяйства, могут привести к риску не наполняемости на откормочных площадках и снижение экспорта мяса. Но, это не факт, тут же добавляют они, так как немалые деньги планируется направить на закуп племенного маточного поголовья, а также на субсидии по импортозависимым позициям — молоко, мясо птицы, сообщает alau.kz

В текущем году в правилах субсидирования животноводства ожидаются изменения. Планируется исключить субсидии на мясо КРС, яйцо, кумыс и шубат, исключаются и такие меры господдержки, как реализация бычков на откормочные площадки (200 тенге/кг живого веса) и удешевление откорма бычков (200 тенге/кг живого привеса).

При этом, высвобождаемые средства останутся в отрасли животноводства, подчеркивают чиновники от сельского хозяйства. Они будут перераспределены на более приоритетные направления, такие как закуп племенного маточного поголовья, а также на субсидии по импортозависимым позициям — молоко, мясо птицы. Но, как отметил представитель Минсельхоза, это еще неокончательное решение.

«Что касается субсидирования животноводства, то планируется исключить мясо КРС, мясо птицы и шубат. Будет маточное, но это в работе, решение пока не принято.В парламенте мы говорили об этом, если есть предложения нужно поднимать»,- сказал директор департамента производства МСХ РК Азат Султанов.

К примеру, за приобретение племенного отечественного и импортного КРС планируется увеличить норматив субсидирования до 50% от стоимости. Если сейчас при покупке отечественного КРС выплачивается фиксированная сумма 150 тыс. тенге за 1 голову, то при средней стоимости 1 головы в 400 тыс. тенге субсидии составят уже 200 тыс. тенге. Аналогично и при приобретении импортного КРС, сумма субсидий с 225 тыс. тенге за 1 голову может вырасти до 375 тыс. тенге. В управлении сельского хозяйства Костанайской области считают, что эти изменения подтолкнут местных фермеров к увеличение количества скота на своих землях.

» В области свыше 1 тыс. гектаров пашни имеют 387 хозяйств общей площадью 1512 тыс. гектар в том числе свыше 5 тысяч гектар 64 хозяйства площадью 834 тыс. гектар, которые не имеют поголовья скота, тем самым не обеспечивают круглогодичную занятость населения. Районам и руководителям сельхозформирований необходимо диверсифицировать сельское хозяйство путем вовлечения в сектор животноводства крупных зерносеющих хозяйств и владельцев пастбищ и пашен, не занимающихся животноводством»,- отметил руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Костанайской области Жансултан Таукенов.

При этом чиновники от сельского хозяйства не исключают, что возникают риски незаполняемости в области откормочных площадок и снижение экспорта мяса. Однако, по их словам, эти процессы будут урегулированы рынком — спросом и предложением. Так же увеличение норматива даст возможность создания новых племенных репродукторов, молочно-товарных ферм, фермерских и крестьянских хозяйств, ориентированных на разведение чистопородного и высокопродуктивного скота.