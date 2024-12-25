Национальный Банк Казахстана с 25 декабря выпускает в обращение банкноты номиналом 2 000 тенге нового дизайна.

Это третья банкнота из серии «Сакский стиль». Она основана на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

При этом в массовое обращение данные банкноты поступят во втором квартале 2025 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) требуется дополнительное время.

На лицевой стороне изображены: ветвь «Древо жизни» с парящей птицей (Курган Иссык, 5-4 вв. до н. э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования), спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой, артефакт – изображение рогатого животного как символ изобилия и богатства (Курган Кзыл-Тоган, 7-6 вв. до н. э. Жетысу).

На оборотной стороне изображены сайгаки на фоне стилизованного орнаментом щита, круговой казахский орнамент, олицетворяющий «щит» – символ защиты ценностей, древний символ – четыре стороны света, солярный знак в центре как символ созидательной энергии и жизни.

Также на оборотной стороне банкноты изображен артефакт – голова сайгака (Курган №4, 7 вв. до н. э., найдена в Данбарксой волости Кустанайского уезда Тургайской области, Казахстан). В центре банкноты как фон располагается контур казахского орнамента «бесконечность», внутри которого размещено изображение озера Бурабай.

Новые банкноты номиналом 2 000 тенге поступят в обращение с 25 декабря и в течение 18 месяцев будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 2 000 тенге образца 2012 года.

То есть, все банкноты старого образца будут в течение 1,5 лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня (далее – БВУ) или филиалах НБК.

Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 25 декабря 2024 года по 24 июня 2026 года.

После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 июня 2026 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, то есть до 25 июня 2029 года. Отдельно следует отметить, что филиалы НБК будут принимать банкноты старого образца бессрочно.

Банкноты нового образца (2024 года) и банкноты старого образца (2012 года) в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета.

Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах НБК, Казпочте, БВУ страны и филиалах банков – нерезидентов Казахстана.

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