Новую достопримечательность создали костанайцы

Ко дню государственной службы приурочили открытие необычной достопримечательности Костаная. Ей стала стена с граффити. Рисунки на темы патриотизма и современной культуры были созданы студентами и школьниками города, передает alau.kz

Стена около здания «Казактелекома» теперь покрыта граффити. Здесь есть рисунки на тему патриотизма, исторического наследия и даже современной культуры. Все это творческий порыв юных костанайских художников, который они приурочили ко дню государственного служащего.

«Этот проект был реализован совместно с департаментом по делам гос.службы и с партией «Нур Отан». Конечно же организатор – это молодежное крыло «Жас Отан». Цель этого проекта, чтобы наши юные художники как-то в новом плане реализовались. И конечно же разукрасили наш город»,- рассказала Айкунум Касен, заместитель председателя молодежного крыла «Жас Отан».

В проекте поучаствовали 26 художников, среди которых школьники, студенты и волонтеры. Свою работу ребята начали еще в прошлый четверг и меньше чем за неделю успели завершить все рисунки до конца. Во многом благодаря помощи родных и друзей, которые узнав об идее разукрасить городскую стену, и сами взялись за кисти.

«Даже мимо люди проходили, говорили: «Мы умеем рисовать, давайте мы тоже какую-то лепту свою внесем». В целом проект очень интересный. Наши ребята уже получают какие-то заказы и проходящие мимо жители уже были заинтересованы. Они говорили: «Вы можете разукрасить наш дом, нашу квартиру, наш подъезд, даже детские сады»»,- поделилась зам.председателя.

Теперь стена станет новой достопримечательностью Костаная. Ее официальное открытие состоялось сегодня. А вместе с ним и награждение участников, а также тех, кто помогал идее воплотиться в жизнь. Победителей и проигравших в таком фестивале художников не было. Участники получили почетные грамоты.

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