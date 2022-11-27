Новую ипотеку под 2% предложили запустить в Казахстане

Из более 148 тыс. неполных семей в Казахстане, стоящих в очереди, 60% имеют доходы ниже прожиточного минимума. Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал Именно для них в стране нужно запустить ипотеку по льготной ставке в 2%, считает сенатор Серик Шайдаров, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Буквально недавно возник общественный резонанс касательно исключения неполных семей из программы «Бақытты отбасы», предусматривающей возможность получения жилья по льготной ставке кредитования в 2% годовых», — отметил депутат сената Серик Шайдаров в ходе правительственного часа.

Он пояснил, что одной из главных причин для этого, по мнению министерства труда и социальной защиты населения, стало двукратное увеличение фиктивных разводов за 2019-2020 годы с целью получения поддержки государства. Если в 2019 году фиксировалось 27,4 тыс. разводов, то уже 2020 году — 59,8 тыс.

«Возможно, доля правды в этом есть. Однако нужно понимать, что сегодня в жилье нуждаются более 148 тыс. неполных семей, из которых 60% имеют доходы ниже прожиточного минимума. Получение кредитного жилья под 5% годовых для большей части таких семей станет непосильной ношей. Поэтому считаю, что уполномоченным государственным органам нужно всесторонне изучить данный вопрос, определить механизм получения кредитного жилья под 2% годовых для реально нуждающихся неполных семей, включая внесение изменений в действующие программы по обеспечению жильем данной категории населения», — добавил сенатор.

Кроме того, по его словам, сегодня в очереди на получение жилья до сих пор стоят 88 ветеранов Великой Отечественной войны.

«При этом еще в 2015 году сообщалось, что все ветераны получили жилье. Многие из них уже приблизились к столетнему рубежу. И без принятия оперативных мер получение жилья для многих из них так и останется несбыточной мечтой», — констатировал сенатор.

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