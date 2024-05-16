Новую ипотеку под дешевый процент предлагают запустить в Казахстане

Депутат Мажилиса Николай Арсютин обратился с запросом к заместителю премьер-министра Серику Жумангарину с предложением запустить в Казахстане новую ипотечную программу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На пленарном заседании Палаты депутат напомнил, что одной из главных проблем сельских населенных пунктов по-прежнему остается ветхий жилой фонд. А в связи со сложной паводковой обстановкой данная ситуация только усугубилась.

«Для коренного изменения ситуации необходимо разработать концептуально новую ипотечную программу для жителей сельских территорий, увеличив сроки предоставления ипотечных займов с низкими процентными ставками. Реализация программы станет весьма актуальной с учетом сегодняшних событий и послужит доказательством особой заботы со стороны государства людям, попавшим в сложную ситуацию. Кроме того, появится возможность кардинально обновить ветхий жилищный фонд на селе, построив современные жилые массивы и новую устойчивую инфраструктуру, отвечающую передовым требованиям», – подчеркнул Николай Арсютин.

В связи с этим депутат предлагает правительству разработать новую жилищную программу для жителей сел, увеличив сроки предоставления ипотеки до 25 лет, и процентной ставкой не более 3% годовых.

Также Николай Арсютин просит на уровне правительства подготовить и утвердить правовой акт по вопросам субсидирования строительства жилья в сельской местности и предусмотреть следующее:

исключить ограничения в части нахождения села за пределами 30 км радиуса от города, приняв за критерий отсчета административную границу города, за исключением городов республиканского значения и областных центров;

создать механизм выплаты субсидий (50% от стоимости приобретаемого жилья) на счет получателя ипотеки в качестве первоначального взноса;

разработать типовые проекты сельских домов для разных климатических зон и регионов республики.

1 марта в Казахстане стартовала новая ипотечная программа «Отау», ориентированная на работающую молодежь и молодые семьи. Спустя два месяца, 1 мая, в стране запустили еще одну ипотечную программу «Наурыз», подробнее – по ссылке.

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