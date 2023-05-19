Новую концепцию для школ разрабатывают в РК

Вице-министр образования и науки Едил Оспан сообщил о работе по разработке новой концепции воспитательной работы в школах, передает «Казинформ».

«Факты насилия среди детей свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к воспитанию детей. Поэтому министерство взяло на себя разработку концепции воспитательной работы. Основным ядром концепции является образование и воспитание, основанное на национальных человеческих ценностях», — сказал Едил Оспан на брифинге в СЦК.

По его словам, одним из системных решений в этом направлении станет создание в каждой школе родительской академии, направленной на всестороннюю поддержку в реализации родительской задачи.

«Министерством совместно со всеми заинтересованными органами разрабатывается комплексный план по защите детей от насилия, профилактике суицидов. Мы ожидаем, что этот документ будет принят до предстоящего учебного года», — добавил спикер.

По словам министра, эта система должна объединить разные ресурсы, благодаря которым на счету у ребёнка к 18 годам будут средства на образование.

Система является солидарной и включает в себя участие как государства (в том числе отчисления из Нацфонда), так и обязательные взносы родителей.

«Нужно всё собрать в один накопительный счёт. Расчёт актуарный мы отрабатывали. Один МРП если докладывает семья в помощь государству — 6,5 миллиона накапливается к 18 годам ребёнка», — отметил Нурбек. По словам главы ведомства, с учётом роста рождаемости в последние годы расход из бюджета на гранты к 2040 году составит 3,1 триллиона тенге. «Самый сильный фактор, который давит на систему образования — демография. От количества людей зависит вся социальная политика государства. Регионы испытывают беспрецедентный демографический взрыв. Последние годы мы бьём исторические рекорды. Исторический рекорд в прошлом 20 веке был зафиксирован в 1987 году, когда родилось 417 тысяч детей. В 21 веке мы бьём рекорды в последние три года. Бэби-бум начался в 2020 году — в стране родились 426,8 тысячи малышей, в 2021 году — 446,5 тысячи детей, в 2022 году — более 400 тысяч детей», — привёл статистику министр.

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