Новую концепцию развития пенсионной системы создадут в Казахстане

В Казахстане разрабатывают концепцию дальнейшего развития пенсионной системы. Об этом сообщил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Глава государства отметил, что в стране запущена важная и уникальная реформа — возможность частичного изъятия и использования пенсионных активов.
«Кроме того, необходимо предоставить гражданам возможность управлять своими накоплениями через различные инструменты.
Правительство и Нацбанк разрабатывают концепцию дальнейшего развития пенсионной системы. Очевидно, что ее практическая реализация потребует качественного законодательного обеспечения», — сказал Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области