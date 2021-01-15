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Новую концепцию развития пенсионной системы создадут в Казахстане

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В Казахстане разрабатывают концепцию дальнейшего развития пенсионной системы. Об этом сообщил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава государства отметил, что в стране запущена важная и уникальная реформа — возможность частичного изъятия и использования пенсионных активов.

«Кроме того, необходимо предоставить гражданам возможность управлять своими накоплениями через различные инструменты.

Правительство и Нацбанк разрабатывают концепцию дальнейшего развития пенсионной системы. Очевидно, что ее практическая реализация потребует качественного законодательного обеспечения», — сказал Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента.

Президент также заявил о необходимости создать благоприятные условия для ведения бизнеса. По его словам, требуется разработать механизмы поддержки предпринимательства, основанные на принципиально новой регуляторной политике.
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