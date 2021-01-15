Новую концепцию развития пенсионной системы создадут в Казахстане

В Казахстане разрабатывают концепцию дальнейшего развития пенсионной системы. Об этом сообщил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава государства отметил, что в стране запущена важная и уникальная реформа — возможность частичного изъятия и использования пенсионных активов.

«Кроме того, необходимо предоставить гражданам возможность управлять своими накоплениями через различные инструменты. Правительство и Нацбанк разрабатывают концепцию дальнейшего развития пенсионной системы. Очевидно, что ее практическая реализация потребует качественного законодательного обеспечения», — сказал Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента.

Президент также заявил о необходимости создать благоприятные условия для ведения бизнеса. По его словам, требуется разработать механизмы поддержки предпринимательства, основанные на принципиально новой регуляторной политике.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.