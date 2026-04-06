Новую Конституцию объяснят каждому: что придумало правительство

Правительство Казахстана утвердило План мероприятий по разъяснению Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года.

Соответствующее постановление подписал Олжас Бектенов.

Документ направлен на системную работу по разъяснению ключевых положений Основного закона, повышение правовой грамотности граждан и реализацию норм, вытекающих из Конституции.

План включает 36 мероприятий по трём направлениям: организационные меры, информационно-разъяснительная работа и правовое обеспечение.

В частности, предусмотрено издание и распространение текста Конституции, в том числе в адаптированных форматах для людей с инвалидностью, а также размещение документа на электронных платформах. Запланированы научно-экспертное сопровождение, выпуск тематической продукции и реализация выставочных и просветительских проектов.

Особое внимание уделено повышению правовой культуры населения. Планируется проведение обучающих семинаров, обновление школьных и вузовских программ, разработка курсов «Основы Конституции» и «Закон и порядок», а также подготовка методических материалов и детских изданий.

В рамках информационно-разъяснительной работы будет сформирован событийный ряд и комплексный медиаплан.

Отдельный блок касается правового обеспечения: предусмотрен анализ действующего законодательства, реализация необходимых изменений и актуализация стратегий и концепций с учётом положений Конституции.

Ожидается, что реализация Плана обеспечит широкое информирование граждан о нормах Основного закона и будет способствовать их полноценному внедрению в жизнь страны.

