Новую квартиру получила семья, потерявшая жильё в результате паводка в Костанайской области

Для определения размера ущерба, причиненного половодьем, была создана специальная комиссия, по оценке которой предварительно 73 дома были признаны непригодными для проживания и не подлежащими восстановлению.

Семья пенсионерки Сагиры Ахметжан из села Екідін, чей дом разрушила стихия, празднует новоселье. Ключи от новой 2-комнатной квартиры вручил аким Аркалыка Амирхан Асанов.

«Я очень благодарна руководству района, что не оставили нас в беде. Есть крыша над головой — это главное. Квартира с ремонтом, меблирована, очень довольны», — поделилась радостью пенсионерка.

Благодаря собранной оперативным штабом гуманитарной помощи новоселы получили не только необходимые продукты питания, постельное белье, но и мебель, прочую домашнюю утварь.

«Самое главное — это компенсация, и она будет выплачена. Более того, тем кто потерял жилье, или нуждается в ремонте, будут выделены средства. Кто захочет переселиться в квартиры, будем покупать и выдавать квартиры. Кто захочет остаться на месте, но оставаться в опасных местах ни в коем случае нельзя, тем людям мы будем строить типовые дома. Проект таких домов имеется. Эти дома будут строиться в массовом порядке в течение всего лета и до зимы. Я поставил задачу перед Правительством, чтобы в наступающие летние месяцы, а также осенью было развернуто строительство и полностью ликвидированы последствия бедствия», — сказал на вчерашней встрече с жителями Костанайской области Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Всего на приобретение квартир для 24 семей из сел Екидин и Кызылжулдыз, изъявивших желание переехать в Аркалык, поступило 24 заявления. С застройщиками заключены 24 договора на сумму 317 миллионов 183 тысяч тенге, которые поступят на счета уже сегодня.

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