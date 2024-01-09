Новую методику по определению минимальной зарплаты разработали в Казахстане

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Министерство труда и социальной защиты разработало методику по определению минимального размера месячной заработной платы, сообщает Zakon.kz.
Цель методики – определение минимального размера месячной заработной платы на последующие 3 года.
Для расчета минимального размера месячной заработной платы предлагается использовать статистические данные по фактической медианной заработной плате и производительности труда за предыдущий год.
При этом определено, что:
- медианная заработная плата – размер зарплаты, находящийся в центре ряда распределения численности работников по размерам начисленной зарплаты и делящий его на две равные части – с зарплатой ниже и выше медианной;
- производительность труда – показатель эффективности производства, характеризующий выпуск продукции в расчете на единицу используемых ресурсов, представляющий собой соотношение объема производства и затрат трудовых ресурсов.
Для определения веса и доли медианной зарплаты и производительности труда будет производиться анализ, состоящий из 3 этапов:
- анализ тенденций отдельных экономических, трудовых и социальных показателей, которые важны для расчета размера МЗП;
- моделирование последствий изменения МЗП на отдельные экономические, трудовые и социальные конечные результаты;
- оценка последствий действующей МЗП.
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