Новую модель образования будут внедрять в средних школах

Член Национального совета общественного доверия Саясат Нурбек подчеркнул актуальность Атласа профессий для современного рынка труда, передает МИА «Казинформ».

«На самом первом заседании НСОД в 2019 году я выдвинул инициативу о создании инструмента, который бы описывал изменения на рынке труда и давал бы точечные рекомендации для системы образования. Президент сразу же поддержал эту инициативу, и его указом был создан Атлас новых профессий и компетенций РК, который за последние два года стал реальным инструментом», — сказал Саясат Нурбек в кулуарах, перед награждением членов НСОД госнаградами.

По его словам, в средних школах будет внедряться новая модель образования.

«Первое – описание новых профессий, описание новых навыков, которые возникают на рынке труда, а также тех профессий, которые «умирают» и уходят с рынка труда, и трансформирующиеся профессии. Вторая большая задача, для которой сейчас атлас используется, это система профориентаций для средних школ. Сейчас министром образования подписан соответствующий приказ и с нового года по единой комплексной и продуманной модели была проведена очень большая работа совместно с НПП «Атамекен», Национальной академией образования им. Ы. Алтынсарина», — отметил спикер.

«Эта модель будет внедряться во всех средних школах Казахстана. Мы вооружаем родителей, профориентаторов, классных руководителей, абитуриентов и старшеклассников точным четким инструментом для того, чтобы они понимали, как меняется рынок труда и более осмысленно выбирали будущую профессию», — заключил С. Нурбек.

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