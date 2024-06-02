Новую программу запустят во всех школах Казахстана

Антибуллинговую программу «Дос болайык» запустят во всех школах Казахстана в сентябре 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В основу проекта взят опыт Финляндии. Участие в проекте примут не только школьники, но и учителя и родители. Из-за сильных различий в возрасте и восприятии стрессовых ситуаций антибуллинговую кампанию разработали отдельно для каждого школьного звена.

Учащиеся будут придумывать различные проекты, выполнять интерактивные занятия и участвовать в «Школе медиации» для того, чтобы они и их одноклассники не подвергались издёвкам и унижениям. Сейчас пилотный проект запущен в 50 школах девяти регионов страны.

«Согласно нашей программе, в каждой школе создаётся антибуллинговая программа. Прежде всего её возглавляет руководитель школы, заместители, социальные педагоги, психологи, активные педагоги, у которых есть хороший опыт. Это сами дети из самоуправления, которые очень активно могут помочь в решении тех или иных вопросов в рамках антибуллинговой программы», – рассказала председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

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