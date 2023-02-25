Новую схему отъема бизнеса выявили в Казахстане

Внедрить мониторинг за деятельностью компаний, реализованных в рамках приватизации, необходимо в Казахстане, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей РК Болат Палымбетов.

Это позволит уберечь от рейдерства фирмы, купившие доли в госсекторе. Такой новый метод отъема бизнеса уже превращается в тенденцию, заявил он на заседании совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен», передает inbusiness.kz

«Уже стало тенденцией для Казахстана — новый метод отбора бизнеса. То есть продают сначала 51% (госкомпании). Затем говорят: первый год мы тебе все объемы дадим, не переживай, потому что надо план выполнять. После этого появляется какая-то фирма-прокладка, начинают ограничивать объем. Затем говорят: а у нас в тендере этого не сказано. Но есть же план, годовой бюджет, где предусмотрено это все. Нет, начинают откладывать, загоняют покупателя в угол. Приходит компания-прокладка и говорит: мы тебя спасем, давай продай нам. Он вынужден и продает. В основном это касается производственных предприятий. Идет какая-то тенденция в стране. Что вызывает опасения. Этого не должно быть», — заявил Болат Палымбетов.

Бизнес-омбудсмен призвал генеральную прокуратуру и агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции обратить внимание на ситуацию.

«Может, не надо по 51% акций выставлять? Может, на все 100% акций госкомпаний продавать. Потому что это уже явно начало вырисовываться в процессе приватизации. 51% акций госкомпании продали, забыли про нее, и уже пишут в плане, что приватизация состоялась. А оставшаяся 49% доля где? Если это предприятие не нужно, если у вас споры, продайте все 100%. Пусть сама на этом рынке выживает. Когда же продается этот процент (51%), любой бизнесмен рассчитывает, что он будет совместно с ним двигаться. А его берут только для того, чтобы исполнить план приватизации, а потом его аккуратненько выдавить», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей РК.

Решить вопрос также можно с помощью внедрения анализа деятельности компаний после их приватизации, полагает он.

На совете по защите прав предпринимателей нацпалаты был приведен пример, в котором проявляются черты захвата бизнеса подобным образом. Так, предприятие, специализирующееся на комплексном обслуживании строительных объектов ТОО «КАН Групп», пожаловалось на дочернюю структуру АО «Фонд Недвижимости «Самрук-Казына». В рамках первого этапа приватизации фирма приобрела 51% пакет акций в ТОО «ФН Менеджмент» за 48 млн тенге. После процедуры приватизации между компаниями появились разногласия, которые привели к потере доходов.

«Шесть месяцев мы только утверждали устав. За это время мы потеряли очень много выгодных контрактов, которые могли принести доходность этой компании, фонд отозвал у нас доверенность по управляемым объектам, отстранил от работы нашу партнерскую организацию, и туда завели компанию, которая всего за месяц была создана до момента отстранения. Также увеличили стоимость офиса, хотя мы оказываем услуги по старым ценам. Мы пришли в эту компанию, потому что она шесть лет работала, и мы думали, что совместно с фондом будем отбивать инвестиции, которые вложили», — сказал генеральный директор ТОО «КАН Групп» Кайрат Айбосынов.

Косвенный умысел в действиях дочерней компании АО «Фонд Недвижимости «Самрук-Казына» по отношению «КАН Групп» увидел председатель совета по защите бизнеса и противодействию коррупции НПП «Атамекен» Каирбек Сулейменов.

«Я, как человек с богатым прошлым в сфере правоохранительной системы, хочу сказать, что с точки зрения уголовного законодательства, а вы говорите это хозяйственные отношения. Если объект вы вынуждены отдать на приватизацию, это политика президента, деваться некуда, я понимаю. Но если следователь докажет, а вот эти действия, которые вы начали осуществлять, уже говорят о наличии, если не прямого то, во всяком случае, косвенного умысла, а это формирует состав мошенничества в особо крупных размерах по Уголовному кодексу», — выразил мнение г-н Сулейменов.

По итогам заседания советом по защите бизнеса руководству АО «Фонд Недвижимости «Самрук-Казына» рекомендовано разобраться в ситуации и урегулировать разногласия.

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