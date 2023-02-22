Новую школу на 1200 мест построят в Рудном

Место под возведение уже определили, это старый стадион «Строитель», хорошо известный рудничанам. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Планируется в городе построить и крупный промышленный объект — комбинат горячего брикетированного железа.

В Рудном в скором времени построят новую среднюю школу на 1200 мест. Ее будут возводить на месте старого стадиона. Как рассказали в акимате Рудного, этот участок считается бесхозным. Ориентировочная стоимость проекта — 5,5 миллиардов тенге. Сейчас все разделы проектно-сметной документации находятся в разработке. Приступить к работам планируется к лету, пока же перед местным акиматом стоит задача — подготовить и выровнять территорию.

«Ожидаем получение ПСД и захождение на экспертизу в апреле месяце. По итогам завершения положительной экспертизы, это где-то в мае месяце, планируем начать строительно-монтажные работы на территории города Рудный. Школа в принципе на 1200 мест, площадь примерно порядка 22 тысяч квадратных метров, она комбинированная, двух и трех этажная»,- говорит руководитель управления строительства Берик Танжариков.

В ходе рабочей поездки в Рудный глава региона посетил и промышленные объекты. Так, например, в ССГПО планируют реализацию крупного проекта — строительство комбината по горячему брикетированному железу. Строительство комбината процесс очень дорогостоящий, и не быстрый. Это предложение уже озвучивали в правительстве, и сейчас рассматриваются варианты.

«Очень большое количество работающих мест добавляется, и для экономики страны этот проект очень важен. Поскольку мы же понимаем, что экономика должна развиваться, в развитие экономике нужен металл, а металл — это основа всего. Это и машиностроение, это и сельхозмашиностроение, бытовая техника и так далее»,- говорит глава региона Кумар Аксакалов.

Посетил Кумар Аксакалов и место последних аварий на теплосетях. Исполняющий обязанности акима Рудного Виктор Ионенко рассказал о планируемых ремонтных работах. По его словам, сегодня в городе есть несколько опасных участков. Он напомнил, что все порывы произошли по причине изношенности теплосетей. Начать решать эту проблему намерены уже весной, проект по ремонту теплосетей будет двухгодичный.

«Приобретем материал, до окончания отопительного сезона весь материал завезем, бригады подготовим, чтобы до 25 апреля у нас бригады были полностью закомлектованны, чтобы были готовы к работам. Вот такой у нас сейчас план. У нас опасная зона вверх или вниз? У нас самый опасный участок вот тут»,- говорит и.о акима Рудного Виктор Ионенко.

Глава региона поручил чиновникам, контролировать температуры воздуха в домах рудничан. А все запланированные ремонтные работы начать согласно утвержденному графику.

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