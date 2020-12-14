Новую школу открыли в Костанае

В Костанае открылась новая школа в микрорайоне Юбилейный. Она рассчитана на 1200 мест, здесь смогут обучаться дети, как на государственном, так и на русском языках. Кроме этого, предусмотрены условия для тех, кто нуждается в особых образовательных потребностях. В школе 6 учебных блоков, есть игровые и тихие зоны.

В Костанае официально на одну школу стало больше. Накануне состоялось открытие школы №27 в микрорайоне Юбилейный. С первого взгляда она поражает своим размахом, 18 тысяч квадратных метров, 6 учебных блоков. Дальше она удивляет все больше. Здесь есть зоны для подвижных игр и тихого отдыха, предусмотрена учебно-опытная зона с отделами плодового сада, цветов, полевых и овощных культур, селекционной работы.

«Школа соответствует всем современным требованиям. Она построена за очень короткие сроки, подрядчики хорошо поработали, я вижу очень высокое качество здесь. И оборудование, и мебель, и планировка школы хорошая, благоустройство завершили»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Школа рассчитана на 1200 мест, желающих попасть в нее уже много. От родителей поступило более 800 заявлений. Обучение здесь начнется с третьей четверти. Вживую ее увидят пока только дежурные классы, а вот все остальные познакомиться с новым учебным заведением смогут, когда улучшится эпидситуация. Стоит отметить, что в школе позаботились и о возможности для инклюзивного обучения детей с временным нарушением здоровья, с нарушением опорно-двигательного аппарата.

«За последние 2 года в самом областном центре было открыто 3 школы. Одна школа на базе существующего здания, за счет реорганизации колледжа и две школы построены. В прошлом году в новом также микрорайоне Аэропорт была создана школа на 900 мест, и вот в этом году в микрорайоне Юбилейный на 1200 мест»,- рассказала руководитель управления образования акимата Костанайской области Зауре Байменова.

В этом микрорайоне в будущем планируется строительство детского сада на 280 мест. На следующий год также запланировано возведение еще одной школы, но уже в микрорайоне «Береке» на 980 мест. Не забывают в области и о старых школах.

«В целом мы проблему трехсменности решили в области. Сейчас у нас проблем нет. В этом уходящем году мы отремонтировали более 100 объектов. Не просто вот отремонтировали, а реконструировали. Например, 4 школа в городе, 19 школа и другие. Не буду все называть. Я везде был. Вплоть до мебели, посуды»,- заключил Архимед Мухамбетов.

В целом в 2020 году было выделено 11,2 млрд. тенге на проведение капитальных и текущих ремонтов объектов образования.

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