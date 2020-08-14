Новую школу в микрорайоне «Юбилейный» планируют сдать до конца года

В Костанае сейчас идет строительство новой школы в микрорайоне «Юбилейный». По оценке чиновников от образования, это будет одна из самых больших и современных школ областного центра, в которой смогут получать знания 1200 учеников. Сейчас в здании завершаются строительно-монтажные работы, возможно, уже к концу года школа будет сдана в эксплуатацию, сообщает alau.kz

При входе в новую строящуюся школу в микрорайоне Юбилейном Костаная, стоит только поднять голову — и можно увидеть небо. В холле сейчас идет установка стеклянного купола вместо традиционной крыши. И свет, и уют — одновременно, рассказывает бригадир участка.

«Все черновые работы закончены, идут окончательные внутренние работы, шпаклевка и другие. Купол у нас почти готов, готовится стеклиться. Потом останется первый этаж- кафель, керамогранит и все»,- сказал бригадир участка Жолдыбай Нурпеисов.

По словам бригадира участка, 90 процентов строительных работ уже выполнены. Завершается отделка актового и спортивного залов, идет благоустройство территории и подведение инфраструктуры. Готовы и коридоры. Кстати, их стены оформлены красочными оригинальными изображениями. Для младших классов, например, своя тематика -Незнайка и веселые карандаши. Старшеклассники увидят другой интерьер. Здесь на стенах ученые, историки, писатели, музыканты. А в классных комнатах ученикам точно тесно не будет.

Практически все классы в новой школе уже готовы. Здесь уложен линолеум, проведены отделочные работы. Осталось только установить оборудование, расставить мебель и учебный процесс в школе можно начинать.

По словам чиновников от образования, строительство новой школы сейчас очень необходимо Костанаю. Школы областного центра перегружены, а в новом микрорайоне Юбилейном ее не было и вовсе.

«Не секрет, что эта школа будут одной из самых крупных в области. 1200 мест. Большая потребность в ней. Почему? Близлежащие к ней школы — школа №15 — 400 мест, а в ней обучаются 600. школа № 122 — 300 мест, учатся 550. При открытие этой школа будет достаточное количество учащихся»,- сказал заведующий сектором отдела образования акимата Костаная Евгений Терентьев.

На территории школы также будут установлены многочисленные площадки: для подвижных игр, для волейбола и баскетбола, футбольное поле. Будет и специальная зона для опытов по посадке сада, цветов, полевых и овощных культур, селекционной работы. Сдать школу по плану должны в 2021 году, однако в отделе образования не исключают, что, возможно, школа откроет свои двери уже с третьей четверти этого учебного года.

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