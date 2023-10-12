Новую систему аттестации казахстанских учителей запустят в пилотном режиме уже в январе

Уровень профессионализма и успешность деятельности педагога будут напрямую оцениваться по достижениям учащихся, сообщает informburo.kz

В Казахстане усовершенствовали систему аттестации педагогов, сообщили в Министерстве просвещения.

Рабочая группа из педагогов и экспертов уже сформирована. Результатом их работы стала разработка критериев оценивания и показателей эффективности для каждой категории должностей каждого уровня образования. Критерии опробовали в ручном режиме для каждой квалификационной категории. Кроме того, педагоги и эксперты разработали и протестировали автоматизированную форму наблюдения урока.

Педагог сможет сам подать заявление на прохождение аттестации через личный кабинет на платформе, где будет собрана информация о его личных данных, успеваемости и качеству знаний обучающихся, результатах на олимпиадах и проектах, курсах повышения квалификации, результатах оценки знаний педагога.

«Вместе с тем, снимается тестирование по педагогике и методике преподавания. Профессиональные качества учителя будут оцениваться только по преподаваемому предмету и только тогда, когда он подаёт заявление на повышение своей категории до модератора и эксперта. Уровень профессионализма и успешность деятельности педагога будут напрямую оцениваться по достижениям учащихся», – отметил глава комитета среднего образования Каныбек Жумашев.

Обновлённую систему аттестации запустят в пилотном режиме уже в январе. Пока систему запустят в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях. В полном режиме проект заработает весной.

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