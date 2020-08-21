USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Новую систему подготовки учебников внедрят в Казахстане

Новую систему подготовки учебников внедрят в Казахстане

Vinkmag ad

Министр образования Асхат Аймагамбетов заявил, что в стране полноценно будет внедрена новая система подготовки учебников, передает zakon.kz.

По его словам, эта проблема поднималась давно и неоднократно.

«Мы должны признать тот факт, что в учебниках есть недостатки. В целом сама система несовершенна. Но нельзя говорить, что вина полностью на издательствах, авторах или других группах», — сказал Аймагамбетов.

Министр отметил, что весь процесс необходимо переориентировать и модернизировать.

«Мы эту работу в настоящее время провели. Работа по учебникам начинается с государственного общеобязательного стандарта, типовых планов и программ. Далее вопросы экспертизы апробации и подготовки и обучения авторов, дальнейшей работы по изданию. Все эти бизнес процессы в настоящее время будут реализовываться в новом формате. Мы обучаем авторов и экспертов, которые создают и допускают учебники к использованию в школах. Законодательно устанавливаем требования к качеству учебников, прохождению апробации и мониторинга применения учебников», — перечислил министр.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

104071 - зарегистрированно

87920 - выздоровевших

1415 - летальных случаев

3315 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Прогноз погоды на 22 августа в Костанае и области
Следующая новость

Полиция разыскивает пропавшую жительницу Костанайской области