Новую систему подготовки учебников внедрят в Казахстане

Министр образования Асхат Аймагамбетов заявил, что в стране полноценно будет внедрена новая система подготовки учебников, передает zakon.kz.

По его словам, эта проблема поднималась давно и неоднократно.

«Мы должны признать тот факт, что в учебниках есть недостатки. В целом сама система несовершенна. Но нельзя говорить, что вина полностью на издательствах, авторах или других группах», — сказал Аймагамбетов.

Министр отметил, что весь процесс необходимо переориентировать и модернизировать.

«Мы эту работу в настоящее время провели. Работа по учебникам начинается с государственного общеобязательного стандарта, типовых планов и программ. Далее вопросы экспертизы апробации и подготовки и обучения авторов, дальнейшей работы по изданию. Все эти бизнес процессы в настоящее время будут реализовываться в новом формате. Мы обучаем авторов и экспертов, которые создают и допускают учебники к использованию в школах. Законодательно устанавливаем требования к качеству учебников, прохождению апробации и мониторинга применения учебников», — перечислил министр.

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