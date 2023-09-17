Новую соцвыплату планируют назначать некоторым казахстанцам

В Казахстане планируют ввести новую социальную выплату для граждан предпенсионного возраста, работающих во вредных условиях труда. Кого из казахстанцев это может коснуться, узнали журналисты NUR.KZ.

В трудовой сфере Казахстана грядут значительные изменения. Так, например, ранее глава государства в своем послании народу страны поручил повысить размер минимальной заработной платы с 2024 года до 85 тыс. тенге. Данное повышение коснется порядка 1,8 млн трудящихся граждан. Однако на этом изменения не заканчиваются.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в рамках проекта Концепции безопасного труда до 2030 года предлагается внедрение новой модели оценки профессиональных рисков на рабочем месте, дифференциации страхового тарифа по степени профессионального риска и некоторых других нововведений в сфере охраны труда.

Кроме того, как сообщила глава ведомства Светлана Жакупова, в Казахстане в данный момент прорабатывается вопрос внедрения новой социальной выплаты для граждан в возрасте от 55 лет и до достижения ими пенсионного возраста.

Данные выплаты планируется назначать гражданам, которые работают во вредных условиях труда, для повышения уровня их социальной защиты. Напомним, именно для этой категории граждан в Казахстане существует дополнительный обязательный профессиональный пенсионный взнос, который должны платить работодатели.

За счет него казахстанцы, которые трудились во вредных условиях труда не менее пяти лет, могут получать увеличенные пенсионные выплаты.

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