Новую технику и новый вид культур осваивают при посевной в Костанайской области

В районе имени Беимбета Майлина приступили к посевной кампании. При этом в некоторых хозяйствах осваивают новую технику, а где-то и вовсе взялись за новый вид культур. Аграрии одного местного хозяйства высаживают лук. Семена закупили разных сортов, чтобы на практике понять, какой из них больше подойдёт под наш климат. При этом планы у экспериментаторов грандиозные, они намерены собрать с одного гектара как минимум 50 тонн лука, сообщает alau.kz

Александр Левенштеин на поле с самого утра, сеет лен. Трудится в ТОО «S-Agro» уже 18 лет. Но этот посевной сезон для него начался по-особенному. За новый агрегат немецкого производства в этом году он сел впервые. Работать стало значительно легче, ведь даже управление машина взяла на себя.

Получив новый К-700 в этом году, можно сказать, отдых после желтого. Рулит все, все сам, можно сказать, делает. Только выходишь, заправляешь и дальше сам едет. На старой технике это вообще по- другому. Там все самому рулить надо, за семенами выходить наблюдать. Также лапки постоянно менять. Ну, и все остальное там, много можно рассказывать»,- говорит механизатор Александр Левенштеин.

Товарищество S-Agro в этом деле уже 25 лет. Начинали с одной тысячи гектаров, на сегодня уже в 12 раз больше.

«Каждый агрегат засевает 150 гектаров примерно за смену. За сутки мы засеваем 300-350 гектаров. Сеем в основном зерновые и масличные. Из масличных сеем лен. Лен мы сеем тысячу гектаров. Пшеницу мы сеем девять тысяч гектаров и 2 тысячи гектаров остается на пары»,- сказал глава ТОО «S-AGRO KZ» Александр Саламатов.

В этом году компания начала посев непривычно рано, 9 мая работа на полях уже кипела. Готовы к посевной и другие хозяйства в районе имени Майлина.

«Запланировано у нас в пределах, цифры постараюсь округлить, 180 тысяч по району мы должны первого сева засеять. На площади 180 тысяч гектаров. Ну здесь в том числе пшеница у нас будет, зерновых я обозначу. Зерновых и зернобобов 116 тысяч, и масличных культур 51 тысяча гектаров будет, в том числе и лен, 40 тысяч гектаров. Подсолнечника 9.5 тысяч гектаров»,-сказал руководитель отдела сельского хозяйства района им. Б.Майлина Сергей Каргачинский.

Большое значение в районе Беимбета Майлина придают и развитию овощеводства. В Новоильиновском сельском округе крестьянское хозяйство «ЦОЙ» работает уже около 10 лет. За это время было посажено много разновидностей овощных культур. И в этом сезоне обновляется все — от техники до семян.

«В этом году решили попробовать первый раз лук, вот процесс идет посева. Осталось еще немножко и как раз сразу пролив. 20 гектаров засеяли, осталось еще три гектара у нас и все. На данном массиве у нас ранний лук, он на месяц раньше, чем поздний. Хотим как не конкуренцию, а как свой продукт здесь на области попробовать. Очень большие вложения сделали, чтобы это все сделать»,- сообщил управляющий КХ «Цой» Владимир Шерф.

В почву семена попадают при помощи сеялки итальянского производства. Плюсы этого агрегата не только в том, что он точно каждые 4 сантиметра распределяет семена, но сразу протягивает и капельную ленту. Одна бабина поливочной системы составляет 3 километра, на 20 гектаров таких ушло 80. Эта система полива одноразовая, обходится недешево, но очень эффективна. Семена закупались из разных фирм, так сказать на пробу, чтобы на деле убедиться, какой именно сорт подойдёт для нашего климата. А в прогнозах у хозяйства собрать с одного гектара 50 тонн лука, который попадёт на местный рынок.

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