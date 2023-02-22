Новую жилищную программу запускают в Костанайской области

В Костанайской области в этом году запускают новую программу по обеспечению жильем медиков. В целях привлечения и уменьшения дефицита медицинских работников из бюджета области выделено больше 2 млрд тенге на приобретение квартир и реконструкцию домов. Так, к примеру, реконструируют 5 зданий под арендное жилье для медицинских работников в Камыстинском, Наурзумском, Джангельдинском районах, Лисаковске и Аркалыке. Это почти 80 квартир.

«Это те дома, которые здания, которые пустовали, где коробка есть, в двух районах заброшенные, пустые здания, которые ни для чего не предназначались было принято решение реконструкции под жилье», — сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области Берик Танжариков.

Помимо этого в 2023 году в Костанайской области продолжится реализация программы Жас-Шанырак. Она была разработана в прошлом году в рамках и предусматривает льготное кредитование за счет совместных средств акимата области и АО «Отбасы банк». Ее участниками могут быть работники бюджетных организаций, государственных предприятий в возрасте от 18 до 35 лет включительно. В 2022 году данная Программа запущена в пилотном режиме только в городе Костанай. Жилищные займы на приобретение жилья получили 36 участников.

«По 350 миллионов было предусмотрено в прошлом году, в этом текущем году по поручению акима области выделен один миллиард тенге, конечно, в прошлом году, пилотный проект только на город Костанай», — отметил Танжариков.

Так же в управлении строительства ждут решение еще одного важного вопроса, касающегося соцжилья. В феврале будет рассмотрен вопрос по перераспределению средств, предусмотренных на субсидирование арендной платы очередников на приобретение квартир для арендного жилья. Если все пройдет удачно, то область получит 1,7 млрд тенге на приобретение 183 квартир для социально-уязвимых слоев населения, из расчета 9,6 млн тенге на 1 квартиру.

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