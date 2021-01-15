Новые аппараты ИВЛ появились в Лисаковской горбольнице

Пациентам Лисаковской городской больницы, в буквальном смысле, стало легче дышать. Для лучшего восполнения кислородной недостаточности лечебное учреждение получило новые аппараты искусственной вентиляции легких.

Окончание 2020 года Лисаковской городской больнице принесло пополнение необходимого медицинского оборудования. Одни из самых нужных, в связи с эпидемиологической ситуацией, стали 5 новых аппаратов искусственной вентиляции легких.



«Из них четыре — это аппараты Биомед, совместно казахско-турецкого производства. И аппарат Диксион, немецкого производства. Получили два монитора, контактные. Но они все, конечно, в инфекционном стационаре сейчас. И получили один шприцевой дозатор, медикаментозный»,- сказал заведующий реанимационным отделением Лисаковской городской больницы Ерден Муратов.



Новое оборудование значительно упрощает работу всего медицинского персонала, и соответственно пациенты с дыхательной недостаточностью, легче и быстрее справляются с болезнью.



«Мониторы, следящая аппаратура, которая будет следить за состоянием пациента: параметры давления, пульс, сатурация, давление, температура и ЭКГ конечно. Шприцевой дозатор, это мы дозируем препараты, все в в миллилитрах и в миллиграммах рассчитывается, и вводится каждый час»,- рассказал Ерден Муратов.



Не малую роль играет и удобство в обращении с новым оборудованием.



«Аппарат легко используются, очень в доступном формате. Всё на дисплее, всё написано, показано, очень удобен и прост в использовании. Плюс, соответственно, экономия идёт с компрессором кислородным. Кислород отдельно в баллонах подаётся и компрессор, что нам сокращает потребление кислорода»,- говорит Ерден Муратов.

Имеют аппараты ИВЛ и большое преимущество в сравнении с другим, помогающим дышать пациенту, оборудованием, используемым в городской больнице.



«Кислородный концентратор, я скажу, — это больше терапевтического профиля аппарат. Они для реанимации не подходят. Для реанимации нужны аппараты ИВЛ. Это уже которые конкретно нужны в помощь. А концентраторами можно пользоваться в терапии, хирургии, когда есть легкая дыхательная недостаточность, чтобы не усугубить, чтобы не перешла в тяжелую форму»,- заключил Ерден Муратов.



Сейчас в городской больнице 11 аппаратов ИВЛ, что, по словам врача, вполне достаточно. Однако, для лучшего медицинского ухода за пациентами, не хватает аппаратуры, позволяющей следить за состоянием больного, таких как мониторы и пульсоксиметры. Нуждается больница и в хороших, грамотных специалистах — анестезиологе, невропатологе, пульмонологе, а также в медсестрах.



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