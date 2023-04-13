Новые аттракционы и подорожание билетов. Что ждёт костанайцев в центральном сквере

Городской парк одно из самых любимых мест отдыха горожан. Гуляют костанайцы здесь даже зимой. Поэтому с наступлением теплых дней, после проведения всех необходимых работ, здесь запускают аттракционы.

Испытания аттракционов этого года запланированы на 20-е числа апреля. Тем временем в парке закипела работа. Здесь, между зданием библиотеки Толстого и Дворцом школьников устанавливают новый семейный аттракцион «Лебедь». Он будет вращаться вокруг своей оси и подниматься на высоту до девяти метров.

«Второй аттракцион у нас будет кенгуру. Тоже также семейный аттракцион считается. Тоже вокруг своей оси вращается. 4,5 метра высотой поднимается, также опускается. Регулируется по своему усмотрению», — сообщил директор ТОО «Саябак-2018» Мирякуб Багиров.

Его установят рядом с пиратским кораблем. То есть, демонтировать для установки новых аттракционов старые не пришлось. Свободная площадь позволила их просто добавить. При том, что парк ежегодно радует новинками, костанайцы хотят разнообразить его еще.

«Хотелось бы чего-нибудь новенького, свеженького. Пора. Чтобы Костанай рос, чтобы было побольше интересного, красивого».

«Американские горки хотим».

«Батуты какие-нибудь, скорее всего. А так все нормально. Всего хватает. Для детей особенно».

«Американские горки, было бы супер. Было бы здорово».

Аттракционы уже работают. В будни с 12 часов, в выходные с 10 утра до последнего посетителя. Работать по стандартному летнему графику, когда покататься можно будет до 11-12 часов вечера, будут как только установится стабильно теплая погода. Билеты в этом году подорожали, но не значительно. В среднем на 50-70 тенге.

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