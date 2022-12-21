Новые автобусы появятся в Костанае

Автобусный парк Костаная обновится. Закуп планируется осуществить в рамках госудасртвенно-частного партнерства.

В Костанае появятся 54 новых автобуса, об этом рассказали на совещании в областном акимате. Напомним, что в этом году автобусный парк города уже пополнялся новыми автобусами, тогда же костанайцы были возмущены тем, что они слишком малы. Но, на этот раз автобусы закупят гораздо вместительнее — 12-метровые. Между управлением пассажирского транспорта, акиматом Костаная и перевозчиками была достигнута договоренность о приобретении автобусов отечественного производителя СарыаркаАвтоПром марки «Youtang».

«Самый такой оптимальный вариант, в рамках ГЧП. В бюджете, в целом закладываем 4 миллиарда тенге. Из этих 4 миллиардов тенге, 800 миллионов идет финансирование в рамках ГЧП. 54 автобуса, на 90 мест, каждый автобус обойдется в 81 миллион тенге»,- говорит заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов.

Помимо этого, как отметил аким области Кумар Аксакалов, в областном центре еще 50 автобусов будут капитально отремонтированы.

«50 приобретается, 50 ремонтируются. Государство выделяет соответствующие деньги для этого. Это принимается»,- отмечает Кумар Аксакалов.

Рассказали на совещании и о планируемых ремонтных работах областных дорог. Как отметил руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог, разработан план по ремонту улично-дорожной сети и подъездных путей к сельским населенным пунктам на 2023-2025 годы.

«Согласно разработанного плана по ремонту улично-дорожной сети на 2023-2025 годы, необходимо выделение денежных средств в сумме 42,4 млрд.тенге, что позволит отремонтировать 766 улиц населенных пунктов, общей протяженностью 805 км. Планируется улучшить улично-дорожную сеть в хорошем и удовлетворительном состоянии до 48,1%»,- рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Олжас Нургалиев.

Помимо этого, в планах управления провести ремонт подъездных путей к сельским населенным пунктам. Их общая протяженность — 5359 км, в ближайшие 3 года намерены привести в порядок 1268 км.

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