Новые автобусы вышли на линии: как меняется транспорт Костаная

Жители Костаная уже начали пользоваться новыми автобусами. Один из городских перевозчиков, обслуживающий маршруты №5, 11, 12 и 38, обновил свой автопарк и вывел на линию современные автобусы марки Yutong.

От ПАЗиков к современным автобусам

Среди водителей, пересевших на новые автобусы, — Сергей Абдикиров, который работает в сфере перевозок более 30 лет.

«Раньше начинали мы с советских, как говорится, с ПАЗиков, с ВАЗов, ЛиАЗы городские были. Сейчас более современные, новые автобусы», — рассказал он.

По его словам, работа водителя требует не только профессионализма, но и навыков общения с людьми.

«В день около тысячи человек перевозим, люди разные. Надо быть 5 в 1: и профессиональным водителем, и психологом. Это тоже не лёгкий труд», — отметил он.

12 новых автобусов и обновление парка

Перевозчик приобрёл 12 новых автобусов через Фонд развития промышленности. Стоимость одного составляет 67 млн 550 тыс. тенге. Новая техника, как правило, заменяет устаревшие автобусы, а не увеличивает общее количество транспорта.

Ежедневно на линии от компании выходит около 40 единиц техники, которые обслуживают в том числе новые микрорайоны — Береке, Алтын Арман и Аэропорт. В резерве также предусмотрены дополнительные автобусы на случай поломок.

По информации перевозчика, с 2021 года автопарк обновлялся поэтапно, и на сегодняшний день в нём нет техники старше семи лет.

Новые маршруты и экономия бюджета

Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что обновление транспорта позволило оптимизировать расходы и направить средства на развитие маршрутной сети.

«Мы сэкономили 500 миллионов тенге и направили их на запуск двух новых маршрутов. С 1 июня в городе появятся ещё два маршрута», — сообщил он.

При этом аким подчеркнул, что новые автобусы пока не оснащены кондиционерами, однако требования к перевозчикам будут пересматриваться.

Субсидии и рост пассажиропотока

По данным отдела ЖКХ, в Костанае продолжается субсидирование социально значимых перевозок. В этом году одному из предприятий планируется выделить около 2 млрд тенге.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил, что за последние три года в регионе закуплено 90 новых автобусов.

«Сегодня доля новых автобусов достигает 81%. В целом, серьёзных нареканий от перевозчиков нет», — подчеркнул он.

Планы на безналичную оплату

Всего ежедневно на маршруты Костаная выходит 187 автобусов. Годовой пассажиропоток составляет около 41 миллиона человек.

В этом году в городе также планируется переход на полностью безналичную оплату проезда. Власти отмечают, что обновление автопарка направлено прежде всего на повышение комфорта пассажиров.

Кроме того, новые автобусы в ближайшее время закупят и для жителей Рудного.

Пьяная компания напала на полицейского, сопровождавшего детей в Костанае Инцидент произошёл в микрорайоне "Береке", когда полицейский находился вне службы и сопровождал своих малолетних детей....

Смертельное ДТП на трассе Костанай–Карабутак: есть погибший 30 марта 2026 года на автодороге республиканского значения «Костанай–Карабутак» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Выехал на...