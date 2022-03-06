Новые автомобили начали дорожать в Казахстане

Как и предполагалось ранее, падение курса тенге, которое казахстанцы наблюдают ещё с конца февраля, отразилось на стоимости новых автомобилей в автосалонах.

Дистрибьюторы начали переписывать ценники. Одни модели подорожали всего на 100 тысяч тенге, другие прибавили сразу несколько миллионов, передает kolesa.kz

К последним, например, относится солидная часть линейки Toyota. Самый популярный автомобиль марки — седан Camry в своей простейшей версии с 2-литровым мотором и вариатором теперь стоит 14.9 млн вместо 13.4 (+10.9 %), тогда как рекомендованная цена топовой версии «Люкс» с V6 3.5 выросла с 22.9 млн до 25.5 млн тенге (+10.9 %).

За кроссовер RAV4 в феврале просили от 15.2 до 21.2 млн тенге, сейчас стоимость варьируется от 16.9 до 23.5 млн тенге. Флагман линейки — внедорожник Land Cruiser 300 подорожал с 39.7 млн до 42.5 млн (+7 %) за простейший вариант с атмосферником 4.0 и с 55.7 млн до 59.6 млн тенге (+7 %) в юбилейной комплектации «Премиум» с турбомотором 3.5.

А вот Hyundai, напротив, продолжает держать старые цены практически на всю гамму. Единственным исключением является седан Accent, локализованный в Алматы по методике CKD. Его стоимость выросла на 400 тысяч тенге во всех вариациях. То есть если раньше за машину просили от 6.7 млн до 7.8 млн тенге, то сейчас — от 7.1 млн до 8.2 млн.

Вернулись прайс-листы и на официальный сайт Chevrolet. Напомним, дистрибьютор марки скрыл цены на машины в конце февраля. Прибавила только часть линейки, начиная от «Спарка», который в «Базе» теперь стоит 5.7 млн вместо 5 млн, и заканчивая самыми продаваемыми автомобилями 2021 года — Cobalt и Nexia. Седаны в зависимости от комплектации стали дороже на 700–800 тысяч тенге.

Без изменения остались ценники у Malibu, Equinox, Trailblazer и Tahoe.

Kia также переписала цены на новые автомобили. Изменения в основном варьируются от 100 тыс. до 600 тыс. тенге. Так, Rio сейчас оценивается от 7.8 млн до 9.6 млн тенге за машины 2022 года выпуска, а в феврале за аналогичные седаны просили от 7.4 млн до 9 млн тенге.

Единственным исключением является Sorento. В некоторых вариациях он прибавил по 700 тыс. тенге. Так, простейший кроссовер с пятиместным салоном стоит 16.6 млн тенге вместо 15.9 млн.

Lada убрала с официального сайта полную разбивку комплектаций с ценами, оставив только новые стартовые. Седан Vesta, к примеру, теперь стоит от 6 млн тенге против 5.8 млн, которые за него просили в феврале. Прибавки варьируются от 100 тыс. до 200 тыс. тенге. Аналогичным образом поступили и дистрибьюторы Renault. Однако цены на машины французского бренда пока не изменились.

На прежнем уровне ещё держатся цены китайских Haval и Chery, а также японского Subaru. А вот JAC, к примеру, скрыл прайс-листы с официального сайта. Вероятно, в ближайшее время представители марки вывесят новые.

Дополнено, 05.03.2022, 16:27. Стали известны новые цены на некоторые модели Volkswagen в Казахстане. В частности, речь идёт о Polo, Taos и Tiguan. Все три машины локализованы в России.

Цены на Polo теперь стартуют от 9.1 млн тенге, или почти на 1.5 млн больше, чем в феврале. Кроссовер Taos стал дороже на 2.8-3.2 млн тенге в зависимости от комплектации. Если раньше рекомендованная стоимость простейшей машины с мотором на 110 сил и механикой стартовала от 12.1 млн, то сейчас речь идёт о 14.9 млн тенге.

Но больше всего выросли цены на Tiguan. Сумма прибавки варьируется от 3.4 млн до 4.1 млн тенге. То есть стоимость хорошо оснащённого «Тигуана» может достигать почти 24 млн. Ну а за «Базу» отдать придётся не меньше 18 млн тенге

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