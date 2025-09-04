 Ya Metrika Fast
Новые банкноты выпустят в обращение в РК

— Сегодня, 11:42
Изображение для новости: Новые банкноты выпустят в обращение в РК

Фото взято с сайта finance.digitalbusiness.kz

Национальный банк Казахстана выпустит в обращение банкноты номиналом 500 тенге и 20 000 тенге нового дизайна, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

О планах по выпуску новых банкнот регулятор рассказал в своём ответе на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

«В четвёртом квартале 2025 года в обращение поступят банкноты номиналом 500 тенге нового образца, а в 2026 году — банкноты номиналом 20 000 тенге», — сообщили в Нацбанке.

Напомним: о планах заменить все банкноты от 500 до 20 000 тенге на новые Нацбанк рассказывал ещё в начале 2024 года.

Так будет выглядеть новая банкнота номиналом 500 тенге из серии «Сакский стиль».

Новые 500 тенгеПредоставлено Нацбанком

А так будет выглядеть новая купюра номиналом 20 000 тенге из той же серии.

Новые 20 000 тенгеПредоставлено Нацбанком

Дизайн новых банкнот основан на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.



