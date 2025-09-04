Национальный банк Казахстана выпустит в обращение банкноты номиналом 500 тенге и 20 000 тенге нового дизайна, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
О планах по выпуску новых банкнот регулятор рассказал в своём ответе на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.
«В четвёртом квартале 2025 года в обращение поступят банкноты номиналом 500 тенге нового образца, а в 2026 году — банкноты номиналом 20 000 тенге», — сообщили в Нацбанке.
Напомним: о планах заменить все банкноты от 500 до 20 000 тенге на новые Нацбанк рассказывал ещё в начале 2024 года.
Так будет выглядеть новая банкнота номиналом 500 тенге из серии «Сакский стиль».
Предоставлено Нацбанком
А так будет выглядеть новая купюра номиналом 20 000 тенге из той же серии.
Предоставлено Нацбанком
Дизайн новых банкнот основан на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.
За деньги да! На загруженных автобусах в Костанае автовладельцы пытаются заработать
Кредиты, депозиты и имущество будут учитывать при назначении соцпомощи в РК
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.