Национальный банк Казахстана выпустит в обращение банкноты номиналом 500 тенге и 20 000 тенге нового дизайна, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

О планах по выпуску новых банкнот регулятор рассказал в своём ответе на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

«В четвёртом квартале 2025 года в обращение поступят банкноты номиналом 500 тенге нового образца, а в 2026 году — банкноты номиналом 20 000 тенге», — сообщили в Нацбанке.

Напомним: о планах заменить все банкноты от 500 до 20 000 тенге на новые Нацбанк рассказывал ещё в начале 2024 года.

Так будет выглядеть новая банкнота номиналом 500 тенге из серии «Сакский стиль».

Предоставлено Нацбанком

А так будет выглядеть новая купюра номиналом 20 000 тенге из той же серии.

Предоставлено Нацбанком

Дизайн новых банкнот основан на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

