С 20 октября 2025 года в Казахстане начали действовать изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств». Новые требования существенно ограничивают возможности граждан по ввозу определённых видов техники, сообщает informburo.kz

Что изменилось

Теперь физическим лицам запрещено ввозить специальную технику, которая не относится к категории легковых автомобилей. Такие транспортные средства смогут ввозить только юридические лица и индивидуальные предприниматели, при наличии сертификата безопасности конструкции транспортного средства, действующего в Казахстане и странах Евросоюза.

Что разрешено ввозить гражданам

Согласно новому перечню, физические лица по-прежнему могут ввозить в Казахстан следующие виды транспорта:

легковые автомобили (за исключением машин специального медицинского назначения) и другой транспорт, предназначенный для перевозки людей (позиция 8703 ТН ВЭД ЕАЭС);

(за исключением машин специального медицинского назначения) и другой транспорт, предназначенный для перевозки людей (позиция 8703 ТН ВЭД ЕАЭС); квадроциклы, снегоходы, мотовездеходы и аналогичные транспортные средства , разрешённые для движения по дорогам общего пользования;

, разрешённые для движения по дорогам общего пользования; мотоциклы, мопеды и мотороллеры (позиция 8711 ТН ВЭД ЕАЭС);

(позиция 8711 ТН ВЭД ЕАЭС); микроавтобусы и автобусы вместимостью до 12 человек, включая водителя (позиция 8702 ТН ВЭД ЕАЭС);

вместимостью до 12 человек, включая водителя (позиция 8702 ТН ВЭД ЕАЭС); грузовые автомобили полной массой до 5 тонн (позиции 8704 21, 8704 31, 8704 41 и 8704 51 ТН ВЭД ЕАЭС).

Почему введены ограничения

В Министерстве промышленности и строительства пояснили, что транспортные средства допускаются к обращению на рынке только при соответствии техническому регламенту Таможенного союза. Подтверждающим документом служит Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

С введением новых правил физические лица больше не могут получать СБКТС на транспорт, не входящий в утверждённый перечень. Решение направлено на повышение безопасности и снижение числа технически несертифицированных машин, ввозимых в страну.

Превысил лимит - плати больше: в Казахстане меняются правила водоснабжения В Казахстане вступили в силу новые правила, согласно которым местные исполнительные органы получили право самостоятельно...

Три месяца обмана: житель Костанайской области перевёл миллионы аферистам В Сарыкольском районе случай интернет-мошенничества закончился крупной потерей. Как сообщили в департаменте полиции региона, житель...