Новые цены на бензин и дизтопливо: приказ вступил в силу

В Казахстане вступил в силу приказ Министерства энергетики о предельных розничных ценах на бензин и дизтопливо, передает Tengrinews.kz.

Согласно документу, предельные цены составят:

на бензин марки АИ-92 и АИ-93 до 205 тенге за литр;

на дизельное топливо до 295 тенге за литр.

Установление новых розничных цен на некоторые виды топлива является вынужденной мерой и связано с необходимостью снижения диспаритета его стоимости с соседними странами. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить возрастающие потребности внутреннего рынка.

В Минэнерго отметили, что в Казахстане цены на ГСМ не менялись с осени 2021 года.

«Стоимость дизтоплива для аграриев до завершения весенне-полевых работ меняться не будет. С учетом расходов операторов средняя цена по республике для аграриев составляет 204 тенге за литр, что на 31 процент ниже рыночной.

Регионам на весенне-полевые работы выделено 419 тысяч тонн удешевленного дизтоплива, это на 19 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Утвержденный объем на весенне-полевые работы будет отгружаться в приоритетном порядке. В феврале отгружено 77,1 из 81,1 тысячи тонн или 95 процентов, в марте – 94,2 из 102,2 тысячи тонн или 92,2 процента», — сообщили в министерстве.

При этом отмечается, что ранее установленные дифференцированные цены на дизтопливо остаются без изменений. В частности, граждане Казахстана при предъявлении водительского удостоверения могут купить 100 литров в сутки по цене 295 тенге за литр. Для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов также при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по аналогичной цене. Для остальной категории лиц, а также для тех, кто покупает дизтопливо выше указанных лимитов, цена составит 450 тенге за литр.

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