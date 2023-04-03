Новые цены на газ, бензин и дизтопливо в Казахстане. Появился проект приказа

На сайте открытых НПА опубликованы проекты приказа министра энергетики, в которых прописаны новые цены на розничную реализацию нефтепродуктов и сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта, передает Tengrinews.kz.

Проект о внесении изменений в приказ министра энергетики от 19 мая 2015 года № 361 «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен» прописывает следующее.

«Установить предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные АЗС, на которые установлено госрегулирование цен в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость:

бензин марки АИ-80 – 89 тенге за литр ;

; бензин марки АИ-92 и АИ-93 – 205 тенге за литр ;

; дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 450 тенге за литр; при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане, в объеме до 100 литров в сутки – 295 тенге за литр; при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Казахстане в объеме до 300 литров в сутки – 295 тенге за литр«, — говорится в проекте приказа.

Публичное обсуждение проекта продлится до 7 апреля.

Проект об установлении предельных цен на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которое установлено государственное регулирование цен, подразумевает следующее.

«Установить предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов, для стационарных АЗС, на которое установлено госрегулирование цен на базисе поставки нефтеперерабатывающего завода, в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость:

бензин марки АИ-80 – 93 161 тенге за тонну ;

; бензин марки АИ-92 и АИ-93 – 214 584 тенге за тонну ;

; дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 284 350 тенге за тонну«, — говорится в проекте.

Публичное обсуждение проекта также продлится до 7 апреля.

Еще один проект документа вносит изменения в приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции от 5 июля 2022 года № 16 «О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях».

«С учетом обращений Казахстанской топливной ассоциации и субъектов рынка о необходимости повышения предельных цен при реализации СНГ в ряде областей (в пределах от 5 до 10 тенге) в связи с возросшими расходами на транспортные услуги, увеличением тарифов на расходы по содержанию и обслуживанию автомобильных газозаправочных станций и газонакопительных пунктов, фонда заработной платы, услуг сторонних организаций, тарифов на перевозку грузов по магистральным железным дорогам «КТЖ-Грузовые перевозки» при сохранении установленных цен на СНГ на прежнем уровне, возникают риски ограничения реализации СНГ и его дефицита. В этой связи, предлагается изменить цены на розничную реализацию СНГ в Восточно-Казахстанской области, области Абай, Алматинской области, Северо-Казахстанской области и городе Алматы«, — говорится в обосновании проекта документа.

При этом, в остальных регионах Казахстана изменение предельных цен на розничную реализацию газа не предусматривается.

Ниже приводим сравнительную таблицу с ценами на сжиженный нефтяной газ.

Этот проект приказа также будет на публичном обсуждении до 7 апреля.

Все приказы госорганы планируют ввести в действие с 12 апреля.

Напомним, сегодня исполняющий обязанности министра энергетики Болат Акчулаков анонсировал повышение цен на бензин и дизтопливо.

«С текущими ценами, сколько бы мы ни увеличивали производство ГСМ, его всегда будет не хватать. С такой разницей в ценах переток в соседние страны как был, так и будет продолжаться. При этом его объемы будут только увеличиваться. Никакие ограничительные меры не дадут должного эффекта. Сохранение диспаритета цен на ГСМ создает стимулы для работы теневого рынка и наносит ущерб национальным интересам Казахстана. Низкие цены на ГСМ не дают возможности привлекать инвестиции и развивать нефтегазовую отрасль, проводить геологоразведку и пополнять ресурсную базу», — объяснил решение Акчулаков.

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