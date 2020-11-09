Новые цены на тесты и маски в Казахстане

В целях готовности ко второй волне коронавируса Агентству по защите и развитию конкуренции было поручено провести анализ адекватности цен и обеспечить мониторинг ценовой политики лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты.

В результате цены на ПЦР-тест снижены с 18 000 до 9 000 путем заключения с 36 субъектами рынка антимонопольного комплаенса, предусматривающего прозрачную торгово-сбытовою политику (ТОО «КДЛ «Олимп» и ТОО «Инвиво» установил цены не более 9 тысяч тенге, отдельные лаборатории ТОО «Сункар» и ТОО «Айгерим» снизили цены до 6 000 и 7 000 тенге соответственно).

Цены на медицинские маски снижены производителями в среднем до 21 тенге/шт, наценки дистрибьюторов и розничных сетей снижены с 20 до 3 тенге/шт, в среднем с 60 до 26 тенге/шт путем разработки антимонопольного комплаенса с производителями, дистрибьюторами и розничными сетями.

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