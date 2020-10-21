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Новые данные о заболевших COVID в Костанайской области

В Костанайской области зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

COVID-19 заболели жители г.Костанай 3 человека, в г.Рудном и п.Качар по 1 заболевшему.
Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 20 октября 2020 года в области выявлено 3557 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровело 3113.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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