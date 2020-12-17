Новые данные по заболевшим коронавирусом в Костанайской области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
16 декабря 2020 года в Костанайской области зарегистрировано 70 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,1%.
Заболевшие: 30 жителей г. Костанай, 13 – г.Лисаковск, 11 – г.Рудный, 6 — Костанайского района, 3 — г. Житикары, 3 – Карабалыкского района, и по 1 случаю среди жителей Камыстинского, Карасуского, Денисовского, им.Б.Майлина районов.
59 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереход «Кайрак», 2 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 59 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 03 апреля по 16 декабря зарегистрировано 6610 случаев COVID-19, выздоровевших 6443 человека.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области