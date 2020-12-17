Новые данные по заболевшим коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

16 декабря 2020 года в Костанайской области зарегистрировано 70 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,1%.

Заболевшие: 30 жителей г. Костанай, 13 – г.Лисаковск, 11 – г.Рудный, 6 — Костанайского района, 3 — г. Житикары, 3 – Карабалыкского района, и по 1 случаю среди жителей Камыстинского, Карасуского, Денисовского, им.Б.Майлина районов.

59 обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереход «Кайрак», 2 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 59 с симптомами заболевания, 11 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 16 декабря зарегистрировано 6610 случаев COVID-19, выздоровевших 6443 человека.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.