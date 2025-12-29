Аким Костаная Марат Жундубаев сообщил о динамичном развитии областного центра и росте объёмов жилищного строительства. По его словам, увеличение численности населения требует активного ввода нового жилья и расширения городской инфраструктуры.

Итоги за пять лет

В период с 2020 по 2025 годы в Костанае введено в эксплуатацию 212 многоквартирных жилых домов. Общая площадь построенного жилья составила 2 млн 159 тыс. квадратных метров.

Планы на 2025–2026 годы

По итогам 2025 года в городе планируется ввести 333 тыс. квадратных метров жилья, из которых 51 230 квадратных метров будет построено за счёт бюджетных средств. В 2026 году, как отметил аким, объёмы ввода жилья планируется сохранить не ниже уровня 2025 года.

Земельные участки для ИЖС

Кроме того, впервые за последние 15 лет в Костанае принято решение о выделении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. В микрорайоне «Конай» предусмотрено 1 700 участков, полностью обеспеченных инженерными сетями, уличным освещением и благоустроенными дорогами.

В акимате подчёркивают, что реализация этих проектов позволит улучшить жилищные условия горожан и создать комфортную городскую среду для дальнейшего развития Костаная.

