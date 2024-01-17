Новые дорожные знаки установили в Костанае

В Костанае, как отмечают представители акимата, остро стоит проблема расчистка парковок от снега. И причина в том, что даже в ночное время на них стоят машины и убирать эти территории очень сложно.

Чтобы проблему разрешить, аким областного центра предложил установить знаки «Стоянка запрещена по нечетным и четным числам месяца», чтобы коммунальщики могли поочередно очищать то одну, то другую сторону улицы. И сейчас в городе уже согласованы эти участки.

«Это улица Фролова, мкрн. Юбилейный, мкрн. Береке, то есть Назарбаева это наши новые микрорайоны, слева. справа, вот эти у нас основные места, там проблемные участки. помимо этого есть и другие проблемные участки», — отмечает руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Костаная Денис Петрухно.

Но, как сразу отмечают в отделе ЖКХ, эти знаки не будут стоять на определенных участках постоянно. Они будут временные, то есть, как объясняют в акимате, жителей будут предупреждать через группы в мессенджерах о том, что парковку будут чистить и только затем устанавливать знаки и работать.

«По предписанию полиции это все возможно. Во- первых, мы работаем по предписанию полиции, вы знаете, что такие работы только так делаются, потому что, если начнутся какие то вопросы по штрафам и так далее это можно опротестовать в суде какие-то протоколы за незаконную парковку, поэтому мы устанавливаем, потом согласовываем с полицией, убираем его и парковка остается служить также, как и до этого служила», — объясняет Петрухно.

Здесь очень важно и самим жителям понимать, что делается это для их же удобства, подчеркивают в акимате. И идти на встречу коммунальщикам в этом вопросе. Так же в отделе ЖКХ отметили, что работы с новыми знаками в городе уже началась. Но нашей съемочной группе так и не озвучили места, где это происходит.

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