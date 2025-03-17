Компания «Электрорешения», представляющая в Российской Федерации бренд EKF, успешно оформила первый инновационный шоурум умного дома, расположенный в ЖК NOVA. Это событие стало стартовым этапом в области внедрения современных и новых технологий управления домами. Посетители могут ознакомиться с передовыми системами, с функциями контроля теплого пола, освещения, регулирования розеток и штор, датчиков, отслеживающих температуру, влажность.

В рамках проекта ЖК премиум-класса, который был реализован одним из ведущих девелоперов страны, был внедрен проект умного дома от EKF. Жители новостройки, которые приобретут квартиры с готовым ремонтом, могут в полной мере оценить удобство и надежность, которые предоставляют современные технологии.

Умные решения, повышающие комфорт

В зале для демонстраций представлены системы управления, которые позволяют жильцам дистанционно контролировать освещение в своих квартирах. С их помощью можно регулировать освещение зеркал, управлять электрическими розетками и шторами, а также настраивать температуру в системе «теплый пол». Интеллектуальный датчик, реагирующий на открытие двери, обеспечивает безопасность, отправляя предупреждение на мобильные устройства при каждом ее открытии. Датчики отслеживания влажности и температуры контролируют климат в помещениях и предупреждают пользователей о потенциально опасных показателях.

В данном решении все устройства связаны в единую сеть, базирующуюся на протоколе ZigBee. Он обеспечивает надежную связь между всеми компонентами системы даже в препятствующих условиях, например, в двухуровневых квартирах с множеством перегородок.

Для управления «умными» устройствами можно использовать приложение для смартфона EKF Connect Home в любой точке земного шара. Также можно просить помощи у виртуального помощника Алисы, что делает работу с технологиями более комфортной и понятной.

Партнерство с IT-отраслью

Компания «Электрорешения» активно развивает партнерские связи с лидирующими игроками на рынке информационных технологий. На первом слете сисинтеграторов и IT-дистрибьюторов представители компаний получили возможность ознакомиться с новейшими продуктами и решениями в телекоммуникациях и облачных технологиях от EKF.

Эксперты компании представили инновационные разработки, включая востребованные линии TERACOM и решения для активного телекоммуницирования. Одним из ключевых продуктов, который вызвал наибольший интерес среди участников, стала платформа EKF Connect Industry. Эта система предназначена для мониторинга загрузки оборудования, а также анализа энергопотребления и оценки качества электроэнергии, поставляемой на производственные объекты.

Демонстрация и обучение

Участники слета имели возможность не только слушать презентации, но и лично ознакомиться с продукцией EKF в шоуруме, где были представлены самые современные разработки и решения. В ходе экскурсии посетители смогли оценить объем производства и качество продукции, что способствовало укреплению доверия к торговой марке. Также в рамках мероприятия были показаны возможности EKF Connect Industry. В качестве пилотного проекта была представлена линия, производящая пластиковые изделия.

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